Сыктывкар, , 14:55 — REGNUM

Глава Республики Коми завел аккаунты во всех популярных социальных сетях.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, официальные страницы Сергея Гапликова теперь есть в Одноклассниках, Вконтакте и Facebook. Также Гапликов ведёт Instagram и Twitter. Рекламировать аккаунт в Telegram в официальном пресс-релизе пресс-служба не стала, хотя на этой платформе Сергей Гапликов активно присутствует уже несколько дней. На данный момент у главы Коми 171 читатель в Telegram и 4 подписчика Вконтакте.

«Аккаунты Сергея Гапликова в основных социальных сетях станут дополнительными источниками информации о деятельности Главы Республики Коми», — пояснили в пресс-службе.

Начать освещать свою деятельность в соцсетях Гапликов рекомендовал и своим подчиненным — руководителям министерств и ведомств Республики Коми, муниципальных образований региона.