Бишкек, , 14:46 — REGNUM

Генпрокуратура Киргизии напомнила об уголовных делах, возбужденных в отношении фонда «Мээрим», возглавлявшегося супругой экс-президента Аскара Акаева Майрам Акаевой, его сына Айдара Акаева и его бывшего зятя Адиля Тойгонбаева, а также о вынесенных против них судебных приговорах.

Так, по результатам проверок деятельности благотворительного фонда «Мээрим» было возбуждено более 30 уголовных дел, причиненный по ним ущерб государству составляет 64 млн сомов (60,2 млн рублей).

Адиль Тойгонбаев заочно приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества и признан виновным по статьям «Мошенничество», «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и «Уклонение от уплаты налогов». Кроме того, суд обязал взыскать с подсудимого в пользу ОАО «Международный аэропорт «Манас» около 677,3 млн сомов (636,8 млн рублей).

В отношении Айдара Акаева возбуждено четыре уголовных дела, ущерб по которым составляет около $3 млн (196,8 млн рублей). Еще по 11 уголовным делам имеются прямые и косвенные доказательства его вины.

В генеральной прокуратуре отмечают, что поскольку после «Тюльпановой революции», произошедшей 24 марта 2005 года экс-президент Аскар Акаев и его семья покинули Киргизию, Айдар Акаев, Адиль Тойгонбаев и другие родственники бывшего главы государства были объявлены в международный розыск.

Отметим, что все перечисленные лица открыто перемещаются по территории соседних с Киргизией стран. С момента свержения Аскара Акаева в 2005 году ни одной эффективной попытки экстрадиции Генпрокуратура Киргизии не предприняла.