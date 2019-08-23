Москва, , 14:53 — REGNUM

Польша следует по пути интеграции населения Украины и постепенной аннексии её территорий. Об этом сообщил украинский социолог Евгений Копатько в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, Польша постепенно идёт к тому, чтобы получить абсолютный контроль над территориями отдельных областей Украины. Делается это путём интеграции местных жителей в польский социум в виде привлечения их в качестве рабочих и посредством распространения среди них католицизма.

«Расползание и угасание Украины» — это польская фраза. Они чётко эту задачу решают. Постепенно происходит аннексия, причём территориальная, духовная и экономическая», — заявил социолог.

В конечном итоге этот процесс закончится отсоединением соседних с Польшей территорий от Украины. После этого проживающие там неонацисты «будут зачищены», уверен эксперт. Ведь поляки относятся к ним очень негативно.

«Причём делать это будут украинцы, которые сейчас учатся в Польше, причисляют себя к католикам», — сказал Копатько.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт о планах Польши на Украине: «Решают историческую задачу»