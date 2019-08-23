Москва, , 14:37 — REGNUM

Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин прибудет в Краснодарский край. В олимпийской столице — городе Сочи глава государства примет участие в церемонии открытия Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд «Сириус-2019». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Во второй половине дня президент перелетит в Сочи», — уточнил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, матчи Кубка мира по хоккею среди молодёжных команд пройдут с 23 по 31 августа на ледовой арене «Шайба» в Сочи Краснодарского края.

В турнире примут участие хоккейные клубы из Австрии, Канады, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции. От России выступит команда «Локо» их Ярославля. Этот клуб трижды завоевывал Кубок Харламова, который является главным трофеем Молодёжной хоккейной лиги, в том числе — стал победителем турнира в 2018 году.