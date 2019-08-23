Москва, , 14:17 — REGNUM

Кремль испытывает сожаление в связи с подрывом Соединёнными Штатами основ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее об этом заявлял и российский лидер.

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Официальный представитель Кремля добавил, что Путин уже давно отмечал противоречие фактических действий Вашингтона с положениями этого договора, что ухудшает ситуацию и лишает ДРСМД жизнеспособности.

«Тогда к этим опасениям не прислушались и пошли по другому пути», — напомнил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом. По итогам встречи глава государства поручил Министерству обороны РФ, Министерству иностранных дел России и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы для России со стороны Вашингтона и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа.

Напомним, 2 февраля 2019 года Вашингтон в одностороннем порядке объявил о выходе из ДРСМД, который был подписан между СССР и США в 1987 году и предусматривал уничтожение все комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньше дальности. 2 августа этот договор официально прекратил действие. 16 дней спустя США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования, дальность действия которой (свыше 500 км) ранее была запрещена ДРСМД.

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