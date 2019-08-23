Москва, , 14:15 — REGNUM

В современной России невозможно утаить от главы государства происшествие, подобное аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил 23 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова экс-президента СССР Михаила Гобачёва о его неведении относительно ситуации. В первые сутки после ЧП окружение не докладывало о возможных последствиях катастрофы, рассказал изданию «Дилетант» бывший советский лидер.

Песков опроверг возможные параллели со взрывом на полигоне под Северодвинском, подчеркнув, что неполучение подобной информации президентом исключено. Он пояснил, что Владимир Путин получает информацию из множества источников, кроме того, скорость обмена сведениями внутри страны и между разными странами чрезвычайно высока.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа на российско-финских переговорах в Хельсинки Путин подтвердил по просьбе иностранных журналистов, что повышения радиации в связи с ЧП на полигоне в Архангельской области нет. Речь идет о «военном деле», этому подробностей нет, пояснил он.

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