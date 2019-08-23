Бранденбург, Германия, , 14:01 — REGNUM

Опросы избирателей прогнозируют успех оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в ландтаг земли Бранденбург 1 сентября, сообщает портал Merkur со ссылкой на институт Forsa.

Согласно опросу, опубликованному 23 августа, правившая здесь на протяжении 30 лет Социал-демократическая партия набирает лишь 21%. Правая партия АдГ дышит ей в затылок и может удвоить свое присутствие в ландтаге. За нее готовы проголосовать 20% опрошенных.

Партия федерального канцлера Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» набирает в опросе 18%. «Левые» и «Зеленые» — по 14%, а Свободная демократическая партия Германии — 5%.

Партии правящей в ФРГ коалиции исключают какое-либо сотрудничество с АдГ, называя ее политиков правыми экстремистами. Однако популярность этой партии высока в восточных землях Германии в последний год. До сих пор она проигрывала местные выборы за счет консолидации избирателей других партий.

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