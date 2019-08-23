Ростов-на-Дону, , 13:58 — REGNUM

Ростовская область и Краснодарский край определят границу между регионами. Соответствующий законопроект внёс в донской парламент ростовский губернатор Василий Голубев.

К проекту документа «Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения границы между Ростовской областью и Краснодарским краем» прилагается пояснительная записка донской минстроя. В ней говорится, что проект областного закона разработан «в целях утверждения заключения об описании местоположения границы между Ростовской областью и Краснодарским краем».

Кроме того уточняется, что принятие законопроекта дополнительных материальных затрат не потребует.

К проекту законопроекта прилагаются графическое описание границы между Доном и Кубанью, текстовое описание прохождения границы, а также список координат характерных точек границы.