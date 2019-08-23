Москва, , 13:56 — REGNUM

Сегодня, 23 августа, президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны, МИД и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой России действиями США. Об этом он заявил на совещании Совбеза, сообщается на сайте Кремля.

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«Истинные замыслы Соединённых Штатов неизвестны. Они избавились от установленных ограничений, таким образом развязав себе руки для развёртывания в различных регионах мира ранее запрещённых ракет», — отметил Путин.

Американские политики заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, который находится вблизи российских границ, таким образом затрагивая коренные интересы России.

«Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства нужно изучить уровень угрозы России от ракет США», — подчеркнул президент, отметив, что Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с США.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

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