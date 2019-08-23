Москва, , 14:02 — REGNUM

Польша хочет аннексировать часть Украины, ассимилировав население на этой территории. Об этом заяви украинский социолог Евгений Копатько в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«В одной из польских газет прозвучала такая фраза: «Угасающая Украина». Поляки чётко знают, что они хотят на ближайшую перспективу до 2030 года. Это ассимиляция населения, окатоличивание его в части областей Западной Украины, вовлечение украинцев в экономику, социальную жизнь», — сказал эксперт.

Социолог заявил, что сейчас около 40% украинцев причисляют себя к католикам или греко-католикам, хотя ещё 20 лет назад этот показатель был мизерным. По мнению Копатько всё это в итоге приведёт к распаду Украины.

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