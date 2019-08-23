Киев, , 13:54 — REGNUM

Конфликт в Донбассе скоро завершится, об этом говорят определенные сигналы. Такое заявление сделал первый президент Украины Леонид Кравчук 23 августа на пресс-конференции в Киеве.

«Я верю, что война завершится теперь быстро. Есть первые симптомы, которые мне позволяют так думать», — приводит слова Кравчука УНИАН.

Первым сигналом он назвал заявления о том, что переговоров в нормандском формате в скором времени не будет, тогда как президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон приняли решение о такой встрече в ближайшее время.

Во вторых, движение к мирному урегулированию в Донбассе отмечают иностранцы, в частности, посол США на Украине. Процесс шёл бы быстрее при объединении политических сил и власти, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журналист Юрий Бутусов упрекнул власти в пассивности вместо подготовки к «реальной войне» с Россией. Он полагает, что Киеву нужно импортозамещение, безболезненный разрыв отношений с Москвой и готовность первым «объявить войну».

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