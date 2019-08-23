Киев, , 13:57 — REGNUM

Главный редактор «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский отказался писать заявление о своём обмене на граждан Украины, осуждённых в России, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский, сообщило 23 августа издание «Украинская правда».

«Заявлений о каком-либо обмене он не писал. Желаний об обмене не высказывал. К нему обращались украинские политики, в частности омбудсмен Денисова, с просьбой написать такие заявления. На что было отказано», — рассказал защитник.

По его словам, Вышинский не намерен писать заявление с просьбой обмена, поскольку для этого нужно признать свою вину, а он считает себя невиновным.

«Он живой человек, которого ещё суд не признал, что он в чем-то виновен. Он не признаёт свою вину и понимает, что его задержали с единственной целью — осуществить этот так называемый обмен», — рассказал Доманский.

Он также добавил, что признания Вышинсткого очень ждёт генеральная прокуратура Украины и другие «правоохранители», которые не хотят, чтобы общественности стали известны подробности «следствия» по делу Вышинского.

Ранее появилась информация о том, что Москва и Киев якобы договорились об обмене удерживаемых лиц по принципу «33 на 33».

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