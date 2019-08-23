Киев, 23 августа 2019, 13:57 — REGNUM
Главный редактор «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский отказался писать заявление о своём обмене на граждан Украины, осуждённых в России, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский, сообщило 23 августа издание «Украинская правда».
По его словам, Вышинский не намерен писать заявление с просьбой обмена, поскольку для этого нужно признать свою вину, а он считает себя невиновным.
Он также добавил, что признания Вышинсткого очень ждёт генеральная прокуратура Украины и другие «правоохранители», которые не хотят, чтобы общественности стали известны подробности «следствия» по делу Вышинского.
Ранее появилась информация о том, что Москва и Киев якобы договорились об обмене удерживаемых лиц по принципу «33 на 33».
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