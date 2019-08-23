Лилонгве, , 13:51 — REGNUM

Президент Малави Питер Мутарика сообщил об отправке спецподразделений войск во все приграничные районы и аэропорты для подавления акций протеста.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», решение Президента Мутарики было принято вскоре после того, как протестующие в стране объявили о проведении митингов по всей стране и закрытии аэропортов.

На прошлой неделе оппозиционные группы и организации гражданского общества, оспаривающие результаты выборов, в которых победил Мутарика, заявили о проведении широкомасштабных акций протеста, в ходе которых в стране было нарушено предоставление услуг в ключевых районах страны и приграничных областях.

Однако Президент Малави подчеркнул, что предпримет все необходимые меры для защиты страны от тех, кто намерен сместить главу государства с поста.

Ситуация в области безопасности Малави продолжает ухудшаться уже в течение трех месяцев после того, как лидер «Партии конгресса Малави» (MCP), оппозиционер, Лазарус Чардж выступил против переизбрания на пост президента Питера Мутарики.

Полиция в стране зачастую прибегает к использованию слезоточивого газа для разгона протестующих во главе с высокопоставленными лидерами оппозиционных партий.