Додома, , 16:02 — REGNUM

Министр иностранных дел и сотрудничества в Восточной Африке Танзании Паламагамба Кабуди сообщил, что Танзании пришлось столкнуться с серьезным сопротивлением при принятии суахили в качестве одного из четырех официальных языков Сообщества развития Юга Африки (САДК).

По информации танзанийского новостного издания «Nipashe», 39-й саммит САДК в городе Дар-эс-Саламе в минувшие выходные утвердил суахили в качестве четвертого официального языка организации. Первоначально в сообществе использовались английский, французский и португальский языки.

На пресс-конференции в Дар-эс-Саламе Кабуди отметил, что было очень сложно для Танзании убедить страны-члены Сообщества сделать суахили официальным языком.

«Часть стран выступали против, утверждая, что данный язык принадлежит определенным племенам, однако мы не осуждаем их за это», — отметил Кабуди.

Министр призвал танзанийцев не расслабляться и пытаться использовать появившиеся возможности для трудоустройства.

«Большинство специалистов, преподающих суахили в Америке и Европе, родом из Кении и ДРК. Мы должны воспользоваться этой возможностью, однако нам необходимо начать изучать и другие иностранные языки, особенно французский и португальский… Танзанийским конкурентом на этом поприще является ДРК. Должен отметить, что во многих районах ДРК проживают носители суахили, которые отлично говорят на этом языке, и к тому же знают и французский язык», — отметил Мининдел Танзании.