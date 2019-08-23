Додома, , 13:49 — REGNUM

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш планирует призвать страны всего мира активизировать усилия по борьбе с глобальным потеплением на международной конференции по данной проблеме, которая состоится в конце августа.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», представитель ООН сообщил, что Гутерреш примет участие в саммите лидеров семи наиболее промышленно развитых стран G7, который пройдет во Франции, а также в Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD), которая состоится в городе Иокогаме на следующей неделе.

По его словам, Гутерреш примет участие в заседании саммита G7, чтобы обсудить воздействие изменения климата на биоразнообразие планеты, а также проведет отдельные встречи с лидерами G7.

Во время Токийской международной конференции по развитию Африки, подготовкой которой займется Правительство Японии совместно с ООН и другими организациями, Гутерреш выступит с речью о мерах по борьбе с изменением климата и предотвращению последствий стихийных бедствий. Как сообщается, Генсек также планирует встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и руководителями африканских стран.

Гутерреш выразил обеспокоенность тем, что средняя температура климатической системы планеты растет быстрее, чем ожидалось. Он призывает государства-члены ООН принять участие в саммите по проблеме изменения климата, который состоится 23 сентября этого года.