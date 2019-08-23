Нью-Дели, , 15:50 — REGNUM

Некоторые СМИ сообщают, что во время визита премьер-министра Нарендры Моди во Францию на саммит G-7, Индии могут быть предложены еще 36 многоцелевых истребителей Rafale. Ожидается, что во время встречи с Эммануэлем Макроном будет обсуждаться в том числе и потенциальная сделка.

Представители индийских ВВС уже сообщили, что вместимость авиабаз позволит без каких-либо изменений дополнительно разместить 36 новых истребителей четвертого поколения.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», самолеты будут оборудованы ракетами «воздух — земля» SCALP с радиусом поражения, превышающим 300 километров. Это позволит Индии атаковать террористические лагеря на территории Пакистана из своего воздушного пространства.

Напомним, что в 2016 году была заключена сделка на покупку французских самолетов на сумму 7,87 миллиардов евро. Это соглашение вызвало общественное возмущение, а также породило множество споров с оппозицией в стране. Главным камнем преткновения явилась завышенная цена истребителей, что породило множество предположений о наличии коррупционной составляющей в этой сделке. Сообщается, что в этот раз самолеты будут стоить значительно дешевле.