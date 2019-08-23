Москва, , 13:54 — REGNUM

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 23 августа в ходе брифинга констатировал начало диалога между Россией и Украиной.

Флаги России и Украины

Песков, отвечая на вопрос журналистов о вероятности скорого обмена между Россией и Украиной удерживаемых лиц и возможного улучшении отношений между двумя странами, напомнил слова, сказанные Путиным после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом пресс-секретарь констатировал, что диалог между Москвой и Киевом существует.

«Хочу только напомнить заявление Путина, заявление последних дней, где он говорил об острожном оптимизме, который также можно констатировать в контексте российско-украинских отношений», — заявил Песков.

Напомним, 19 августа российский президент сообщил, что обсудит с лидером Франции Эммануэлем Макроном свою беседу с Зеленским. По словам Путина, этот диалог внушает «осторожный оптимизм».

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