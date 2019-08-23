Минск, , 13:30 — REGNUM

Принципиальные вопросы выстраивания отношений с Россией и оказание поддержки Украине обсудил 23 августа в Минске Александр Лукашенко с главой белорусского правительства Сергеем Румасом. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко озадачил главу белорусского совмина: «У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Владимиром Зеленским, — прим.). Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем — не оказываем?».

Белорусский лидер напомнил Румасу о состоявшихся сегодня переговорах с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, отметив: «У нас что-то там с логистикой через Украину — поставки наших товаров в Закавказье. Не очень ладится. Пусть по мелочам, но это, наверное, наши недоработки. Потому что вряд ли Украина будет препятствовать торговле. Им ведь тоже выгодно, это транзитная страна для нас в этом отношении».

Румас и Лукашенко обсудили также «ряд вопросов принципиального характера» отношений с Россией. При этом белорусский лидер поинтересовался: «Какова сейчас ситуация, обстановка, доработаны ли вопросы, которые оставались, и на чем сейчас спотыкаемся, если можно так сказать? Вот этот комплекс белорусско-российских отношений — главный вопрос».