Тегеран, , 15:43 — REGNUM

Министр обороны Новой Зеландии Рон Марк отклонил предложение Великобритании присоединиться к миссии под руководством США по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, аргументируя это тем, что у Новой Зеландии не имеется достаточного количества кораблей для этого. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr

По словам министра, Великобритания попросила тихоокеанскую страну предоставить помощь в патрулировании Ормузского пролива на случай новых задержаний танкеров. При этом чиновник отметил, что никакого формального требования от Лондона по этому вопросу не поступало.

Раннее стало известно, что Австралия по просьбе Великобритании отправит ограниченный контингент военно-морских сил в Персидский залив, чтобы «сохранить в нем мир и безопасное судоходство»