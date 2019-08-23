Тегеран, , 13:45 — REGNUM

21 августа президент Ирана Хасан Рухани, выступая перед Правительством Ирана, заявил, что Иран двигается в верном направлении, частично отказываясь от своих обязательств по СВПД, потому что Исламская республика больше не может терпеть невыполнение договора другими сторонами. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам президента, Иран будет и дальше продолжать следовать по пути отказа от СВПД, если переговоры в формате 4+1 потерпят неудачу. Он добавил, что сегодня США признаны главным нарушителем обещаний во всем мире, поэтому Иран не рассчитывает на Вашингтон как на надежного партнера, возлагая надежды на остальных участников «ядерной сделки». Хасан Рухани отметил также в своей речи, что в 2019 году Иран впервые смог дважды подать на США в Международный суд в связи с невыполнением договоренностей.

В мае 2019 года Иран заявил о частичном приостановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ответ на выход президента США Дональда Трампа из договора в 2018 году.

СВПД или «ядерная сделка» был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой.