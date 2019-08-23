Москва, , 13:37 — REGNUM

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ направила запросы в правоохранительные органы и структуры госвласти, чтобы получить полную информацию о случаях вмешательства. Об этом в ходе заседания заявил глава комиссии и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 23 августа.

«Мы направили запросы в российские правоохранительные структуры во все и органы госвласти о предоставлении имеющейся информации», — заявил Пискарев.

По его словам, в ходе работы комиссия будет приглашать представителей экспертного сообщества и представителей иностранных СМИ.

Как ранее передавало ИА REGNUM, депутаты 19 августа провели внеочередное заседание Совета Думы, на котором приняли решение создать комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

С идеей расследовать вмешательство иностранных государств во внутренние дела РФ через СМИ и дипломатические представительства выступили оппозиционные фракции Госдумы. Так, отметили они, в ходе несанкционированных массовых акций в Москве на сайтах иностранных СМИ и посольств появлялись призывы участвовать в мероприятиях и назывались точки сбора.

Как уточнил в беседе с журналистами спикер Госдумы Вячеслав Володин, речь идёт о немецкой газете Deutche Welle, а также о посольстве США в РФ. Такие действия говорят о вмешательстве иностранных государств в дела РФ, что недопустимо, сошлись во мнении депутаты.