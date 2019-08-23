Тегеран, , 16:21 — REGNUM

Президент Ирана Хасан Рухани в ходе встречи с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи обрушился с критикой на политику «экономического терроризма» США, заявив, что попытка свести иранский экспорт к нулю поставит под угрозу все международные морские перевозки. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам президента, сегодня США «экономически терроризируют» иранских граждан, в том числе женщин, детей и обездоленных. Подобное давление ставит под опасность не только Исламскую республику, но и весь регион, а сведение иранского экспорта к нулю накалит ситуацию в Персидском заливе до предела. После этого вся мировая торговля окажется под ударом.

Иранский политик призвал США прекратить «экономический терроризм», который, по его мнению, бесполезен для них же самих.

В 2018 году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного в 2015 году Ираном, Россией, Китаем, США, Францией и Великобританией и отменившего все международные антииранские санкции. В мае 2019 года Вашингтон объявил о том, что сведет иранский экспорт до нуля.