Исламабад, 23 августа 2019, 15:09 — REGNUM

22 августа администрация премьер-министра Пакистана сообщила, что 23 сентября Имран Хан отправится в США с официальным четырехдневным визитом, в ходе которого он намерен выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Имран Хан
Имран Хан
(cc) Chatham House

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, ожидается, что главной темой выступления пакистанского лидера станет ситуация в индийском Кашмире и противоречия между Нью-Дели и Исламабадом. Имран Хан также встретится с рядом иностранных лидеров «на полях» сессии Генассамблеи. Визит премьер-министра подготовит министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши, который прибудет в Нью-Йорк заранее.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.