Исламабад, , 16:17 — REGNUM

22 августа Азиатско-тихоокеанское отделение стран-членов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выразило удовлетворение результатами борьбы Пакистана с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пакистанская делегация во главе с управляющим Государственного банка (Центробанк) Резой Бакиром сообщила о первых результатах переговоров с ФАТФ в Канберре (Австралия). Ожидается, что в ближайшее время организация опубликует официальное заявление с одобрением пакистанского доклада, что позволит исключить Исламабад из так называемого «серого списка» ФАТФ. По мнению телеканала, успех на переговорах означает поражение так называемого «индийского заговора» в организации, целью которого было добиться включения Пакистана в «черный список».

От решения ФАТФ зависит репутация Пакистана как получателя иностранных кредитов, помощи и инвестиций. Неопределенный статус Исламабада ограничивает возможность получения кредитов за рубежом, а также делает страну менее привлекательной для иностранных инвесторов.