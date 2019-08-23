Исламабад, , 14:53 — REGNUM

Премьер-министр Пакистана Имран Хан дал интервью американскому изданию New York Times, в котором подробно рассказал об отношениях с Индией и о ситуации в Кашмире.

Имран Хан World Economic Forum

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава правительства Пакистана отметил, что «нет смысла разговаривать с Индией». «Я уже пытался говорить с Индией, но они приняли это за слабость», — заявил пакистанский премьер. По словам Имрана Хана, самое важное в данной ситуации — это угроза, которой подвергаются восемь миллионов жизней в индийском Кашмире. Как отметил пакистанский премьер, Исламабад опасается возможной этнической чистки в бывшем индийском штате.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.