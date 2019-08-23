Бранденбург, Германия, , 13:17 — REGNUM

Германская партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) решила привлечь к своей избирательной кампании в Бранденбурге фигуру, любимую многими с детства — Брюса Уиллиса. Но не самого американского актера, а его немецкий голос — актера озвучивания Манфреда Лемана, передает канал n-tv.

В последнюю неделю августа на радиостанциях запустят агитационную рекламу кандидата в ландтаг от ХДС Инго Зенфтлебена. Леман озвучил 20-секундный аудиоролик, который начинается следующими словами:

«Люди! После 30 лет СДПГ у нас слишком мало полиции, врачей, учителей, поездов, паршивая мобильная связь. Вы можете это изменить».

Манфред Леман с его характерным голосом озвучивал большинство персонажей Брюса Уиллиса, в том числе в известной картине «Крепкий орешек». Также его голосом говорят герои Курта Рассела и Жерара Депардье («Остерикс и Обеликс»).

Выборы в ландтаг Бранденбурга, а также в Саксонии состоятся 1 сентября.

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