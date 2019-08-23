Анкара, , 16:26 — REGNUM

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил: «Рассматривая террористическую организацию Рабочая партия Курдистана в качестве представителя наших курдских сограждан, некоторые политики часто наносят им тягчайшее оскорбление».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Омер Челик отметил: «Любой наш гражданин, принадлежащий к любой этнической общности, в том числе, и к курдам, свободно выражает свою политическую волю посредством множества партий. Некоторые всего лишь пытаются использовать как аргумент тот факт, что они отождествляют единиц, вступивших в террористические группировки, со всеми нашими курдскими гражданами, настроенными резко против них».

Пресс-секретарь добавил: «В период нахождения у власти нашей партии Турция, с точки зрения расширения гражданского общества и вовлечения граждан в политику, их активного волеизъявления и участия в политическом процессе, сделала большой шаг вперёд».