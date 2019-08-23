Владикавказ, , 13:15 — REGNUM

В Северной Осетии назначен новый министр спорта республики. Этот пост занял Алан Хугаев — заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Указ о назначении Хугаева подписал глава республики Вячеслав Битаров, сообщили ИА REGNUM 23 августа в его пресс-службе.

Новому министру спорта Северной Осетии 30 лет, он уроженец города Владикавказа. До назначения на должность Хугаев с 2018 по 2019 год работал старшим тренером сборной команды РФ по греко-римской борьбе «Центра спортивной подготовки сборных команд России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министром спорта РСО-Алании был экс-вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов. Он написал прошение об отставке в июле 2019 года в связи с переходом на другую работу. В настоящее время он занимает посты советника главы Северной Осетии по развитию футбола, а также президента частного футбольного клуба «Алания» на общественных началах.

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