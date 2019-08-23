Владимир, , 13:13 — REGNUM

Во Владимирской области в первом полугодии 2019 года в государственных органах, органах местного самоуправления, подведомственных им организациях, территориальных подразделениях федеральных органов исполнительной власти выявлено 1346 нарушений законодательства о государственной и муниципальной службе и противодействии коррупции. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Нарушения были связаны с конфликтами интересов, предоставлении недостоверных и неполных сведений о доходах, отсутствии открытых публикаций о доходах чиновников и депутатах и недоработках в местных законодательствах.

Прокуратура за полгода принесла 329 протестов и внесла 380 представлений. К дисциплинарной ответственности было привлечено 451 должностное лицо.