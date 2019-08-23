Анкара, , 13:17 — REGNUM

Заместитель главы парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Турции Мехмет Муш назвал заявления пресс-секретаря Хорошей партии Явуза Агыралиоглу по снятым с должности мэрам от Демократической партии народов «полнейшим фиаско».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мехмет Муш заявил, что обвинения правительства в ситуации, когда очевидна поддержка мэрами террористической организации Рабочая партия Курдистана, выглядят настоящей катастрофой. Он подчеркнул: «Представляется, что Хорошая партия приняла сторону Демократической партии народов, поддержавшей террористов».

Политик добавил: «Хорошая партия заявила, что ждёт от правительства объяснений по поводу снятых с должности мэров. О каком объяснении они говорят, когда поддержку террористов никто даже и не скрывал? Хорошая партия ослепла настолько, что не заметит сынов нашего отечества, погибших от рук Рабочей партии Курдистана? Есть ли объяснение борьбы с терроризмом более важное, чем наши шахиды (в исламе — мученик за веру)?»