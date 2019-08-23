Анкара, , 16:37 — REGNUM

Министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк заявил: «В Турции построена поощряющая инвесторов производственная экосистема, мы предлагаем разнообразные инвестиционные льготы. В 2018 году мы заняли 17-ое место в рейтинге лёгкости ведения бизнеса Всемирного банка, это стало значительным прогрессом».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Варанк отметил: «Мы так или иначе все равно не считаем это достаточным и не намерены останавливаться на достигнутом, у нас между всеми структурами осуществляется тесное сотрудничество по облегчению груза, лежащего на плечах инвесторов, и созданию атмосферы большей предсказуемости».

Министр добавил: «Привлекая прямые инвестиции в нашу страну, во многих промышленных секторах мы намерены стать региональным производственным центром. Для создания в Турции НИИ мы поддерживаем ТНК, а также всячески поощряем турецких инвесторов на зарубежных рынках».