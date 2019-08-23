Киев, , 13:16 — REGNUM

День независимости Украины сам по себе является праздником, и устраивать шествия, альтернативные военному параду — не лучшая идея. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 23 августа телеканал 112.ua.

«Я не считаю, что это «альтернативный парад» (Марш защитников Украины — ИА REGNUM ) это очень неправильно. Давайте начинать с вами с риторики. Мы объединяем Украину? Я считаю, что это самое главное», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что Украина свободная страна, поэтому каждый может участвовать в тех мероприятиях, в которых хочет.

Напомним, в этом году Зеленский отменил военный парад, выделив небольшие премии всем боевикам ВСУ. Вместо парада готовится так называемое «шествие достоинства», в котором не будет участвовать военная техника.

В свою очередь, ряд организаций, объединяющих участников боевых действий в Донбассе, а также членов их семей, объявил о проведении в Киеве «Марша защитников».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из организаторов «Марша защитников» Андрей Медведько заявил, что в мероприятии могут принять участие около 9 тыс. боевиков ВСУ, а также членов их семей.

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