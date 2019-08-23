Лефкоша, , 15:51 — REGNUM

Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре, после чего заявил: «Мы верим, что важно вырастить поколение, которое скажет: «Я счастлив быть турком!». Продолжая тесно сотрудничать с государством турецкого народа, неотъемлемой частью которого являемся и мы сами, мы широкими шагами приближаемся к светлому будущему нашей страны».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эрсин Татар отметил: «Я полностью уверен в том, что наше государство устранит любые препятствия на пути защиты нашего единства и общности и достигнет всех намеченных целей».

Политик добавил: «Лучшим примером этого единства наших стран выступает ситуация, сложившаяся вокруг континентального шельфа Восточного Средиземноморья. Северный Кипр и Турецкая Республика вместе делают важные шаги во имя защиты своих прав и интересов в Восточном Средиземноморье».