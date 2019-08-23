Анкара, , 18:03 — REGNUM

Преподаватель экономического факультета университета Стамбула профессор доктор Садык Унай опубликовал в турецком новостном агентстве Anadolu Ajansı свою статью под названием «Торговые войны и будущее глобальной системы». Он написал, что торговые войны между США и Китаем ведутся уже не инструментами, замаскированными под технические детали, а открытыми политическими методами.

Профессор доктор Садык Унай считает, что история торговых войн учит тому, что в них не бывает внезапных ударов и наскоков, наоборот, они больше напоминают «окопную войну», где стороны испытывают терпение друг друга и пытаются измотать соперника. Он указывает, что, в отличие от радикально вестернизированных обществ Японии и Южной Кореи, китайцы сохраняют традиционный уклад, тщательно дозируя культурное влияние западного мира.

По мнению эксперта, тот факт, что США и КНР возвели торговые войны в степень «государственной политики», в долгосрочной перспективе приведет к новому размежеванию мира по лагерям, защищающих свои политические и экономические интересы. Он уверен, что, в случае переизбрания Дональда Трампа президентом США, он углубит экономическое противостояние с Китаем. Поэтому будущее торговой войны определят события, происходящие на политической сцене.