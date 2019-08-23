Пхеньян, 23 августа 2019, 12:57 — REGNUM
Несмотря на переговоры о денуклеаризации, Северная Корея продолжает разработку ядерного оружия. В частности, КНДР удалось создать боеголовки меньшего размера, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».
Данными с изданием поделился источник в японском правительстве — факт значительного продвижения ядерной программы КНДР будет отражён в новой редакции Белой книги обороны Японии в сентябре.
По данным источника, Северная Корея смогла уменьшить вес и размер боеголовки, сохранив при этом ее мощность. Это позволит добиться двух целей — увеличить дальность полёта межконтинентальной баллистической ракеты и установить на неё ложные цели или дополнительные боеголовки для повышения радиуса поражения. В целом, миниатюризация ядерных зарядов значительно увеличивает боевые возможности КНДР и может стать ещё одним аргументом в переговорах с США, считают политологи.