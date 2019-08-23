Пхеньян, , 13:22 — REGNUM

Северная Корея не ограничилась высказыванием недовольства учениями США и Южной Кореи, которые завершились 22 августа, и провела учебные бомбардировки макетов истребителей ВВС Республики Корея. Об этом сообщает консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

На военном полигоне около аэродрома Сондок в провинции Северная Хамгён были установлены несколько макетов истребителей F-15A — основных боевых машин Юга. Ранее на этом полигоне регулярно проводились стрельбы и бомбардировки, но макеты были установлены впервые — ничего подобного не было, пока успешно шли переговоры с Вашингтоном и Сеулом, отмечают аналитики.

Выяснить информацию о северокорейских учениях удалось с помощью анализа снимков Google Earth. Также стало известно, что бомбометание проводилось с устаревших самолётов Ан-2, производившихся в СССР с 1947 года.