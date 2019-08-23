Веллингтон, , 12:51 — REGNUM

Новый австралийский закон о депортации мигрантов являет дискриминационным по отношению к жителям Новой Зеландии. Такое мнение высказала новозеландский Верховный комиссар Дэйм Аннетт Кинг, сообщает австралийский новостной портал News.com.au.

Главные нарекания вызывает изменение процедуры депортации людей, совершивших уголовные преступления. В частности, осуждённые за нападение, убийство, похищение детей, угрозы будут немедленно высылаться из страны. Однако даже простой толчок может быть принят за нападение, а неосторожное высказывание — за угрозы.

Больше всего от этого, как ожидается, пострадают жители Австралии, имеющие двойное гражданство с Новой Зеландией, так как их будут депортировать — фактически из своей родной страны, считает Верховный комиссар. Необходимо сделать формулировки более конкретными и прояснить ситуацию с двойным гражданством, настаивает Дэйм Аннетт.