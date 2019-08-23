Москва, , 12:48 — REGNUM

Уличные беспорядки могут произойти в столице Венесуэлы Каракасе на фоне выступлений оппозиционных сил. Об этом говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

Манифестации пройдут в Каракасе 24 и 25 августа. Ожидаются повышенные меры безопасности, перекрытие дорог и ограничения движения транспорта, предупредили в ведомстве.

«Не исключены уличные беспорядки», — отмечено в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Венесуэла переживает политический и экономический кризис, противостояние развернулось между президентом страны Николасом Мадуро и оппозицией во главе с Хуаном Гуайдо, объявившим себя временным главой государства.

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