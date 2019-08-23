Токио, , 12:48 — REGNUM

22 августа правительство Южной Кореи приняло решение выйти из Соглашения по обмену разведывательными данными с Японией. По мнению японских экспертов по внешним связям, эскалация напряженности между двумя странами, которые, к тому же, являются ключевыми союзниками США, может внести существенные изменения в региональные экономические структуры и структуры по безопасности. Этим может воспользоваться КНДР и Китай, считают эксперты. По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», ранее президент США Дональд Трамп уже упоминал, что ситуация между Сеулом и Токио вводит Соединенные Штаты в «ужасное положение». Действительно, «треугольник безопасности» Сеул-Токио-Вашингтон уже нарушен, и это может угрожать возможностям США сдерживать Северную Корею и её ядерные инициативы. Вашингтон готов играть посредническую роль, но только «если его об этом попросят».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ занял крайне жесткую позицию по отношению к Республике Корея и не готов уступать. 22 августа в Сеуле был даже проведен митинг против японского премьера, в День освобождения от японского колониального господства.