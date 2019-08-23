Нью-Дели, , 14:39 — REGNUM

Президент правящей Бхаратия джаната парти (БДП) и министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что МВД самостоятельно оценит ущерб, причиненный наводнением на западе Индии. Об этом 22 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Амит Шах, выступая на 24-м заседании Совета Западной экономической зоны, выразил обеспокоенность масштабами разрушений, вызванных наводнениями и оползнями на западе региона. По словам президента БДП, для скорейшего начала ремонта и восстановительных работ министерство внутренних дел Индии самостоятельно произведет оценку ущерба в западных штатах. Амит Шах отметил, что скорейшее восстановление экономики данного региона полностью соответствует экономическим интересам Индии. Напомним, что Западная экономическая зона производит до 24% ВВП Индии. На данный регион приходится около 45% всего экспорта южноазиатского государства.

В состав Совета Западной экономической зоны входят штаты Гоа, Гуджарат, Махараштра, а также союзные территории Дадра и Нагар Хавели, Даман и Диу. Напомним, что с начала августа в южных и западных штатах Индии наблюдаются проливные дожди, которые стали причиной масштабных наводнений и оползней. Общее число погибших в результате стихийного бедствия в Индии превысило 1 000 человек. Более 1,8 млн местных жителей потеряли дома и были размещены в специальных укрепленных лагерях. К спасательным работам были подключены не только силы безопасности, но и 57 формирований сухопутных войск, ВВС и ВМС Индии.