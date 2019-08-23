Нью-Дели, , 13:43 — REGNUM

Лидер правящей Бхаратия джаната парти (БДП) и федеральный министр информации и телерадиовещания Индии Пракаш Джавадекар обвинил ведущую оппозиционную партию страны Индийский национальный конгресс (ИНК) в поддержке коррупции. Об этом 22 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Пракаш Джавадекар, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Закон и правосудие наконец-то настигли Индийский национальный конгресс, правление которого в 2004—2014 годах стало синонимом воровства и коррупции». По словам министра, дело против влиятельного деятеля ИНК Паланиаппана Чидамбарама стало одним из величайших современных коррупционных скандалов Индии. «Позиция Конгресса, выступившего в защиту Паланиаппана Чидамбарама, является открытой поддержкой коррупции», — заключил Пракаш Джавадекар.

Напомним, что Паланиаппан Чидамбарам в прошлом возглавлял МВД и минфин Индии. Политик был арестован 22 августа. Ему предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег. Индийский национальный конгресс полностью поддержал арестованного политика, объявив происходящее «актом политической расправы». Ранее Паланиаппан Чидамбарам выступил с серией антиправительственных заявлений.