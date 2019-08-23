Нью-Дели, , 12:46 — REGNUM

В 2019/20 финансовом году департамент оборонной промышленности министерства обороны Индии намерен увеличить производство вооружения и военной техники до 900 млрд рупий (12,5 млрд долларов). Об этом 22 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Представители департамента оборонной промышленности заявили, что плановые показатели прироста военного производства по сравнению с 2018/19 финансовым годом составляют примерно 12%. Напомним, что в 2018/19 ф.г. Индия произвела вооружение и военную технику на общую сумму 805 млрд рупий (примерно 11,2 млрд долларов).

Сообщается, что в 2019/20 ф.г. Нью-Дели также намерен увеличить экспорт продукции отечественного военно-промышленного комплекса со 107 млрд рупий (примерно 1,49 млрд долларов) до 150 млрд рупий (примерно 2,09 млрд долларов). Таким образом, запланированный прирост вывоза индийских вооружения и военной техники составляет примерно 40%.

Примечательно, что 20 августа рабочие государственных заводов по производству вооружений Индии начали месячную забастовку против корпоратизации госпредприятий в оборонном секторе. Сообщается, что на работу вышли лишь 10% всех сотрудников указанных заводов. Все данные предприятия находятся в подчинении комитета военного производства (OFB) Индии. Деятельность OFB курирует департамент оборонной промышленности министерства обороны Индии.