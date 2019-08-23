Нью-Дели, , 12:55 — REGNUM

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что ожидает от руководства Индии «честной политики» по отношению к народу Кашмира. Об этом 22 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Али Хаменеи Иван Шилов © ИА REGNUM

В своем аккаунте в Twitter Али Хаменеи выразил обеспокоенность положением мусульманского населения индийского Джамму и Кашмира. Верховный лидер Ирана подчеркнул, что между Тегераном и Нью-Дели «сложились конструктивные отношения», а также призвал правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди «предотвратить притеснение и преследование кашмирских мусульман».

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил о ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир и разделе его территории на два субъекта федерации. Для обеспечения безопасности в штате правительство Индии направило в регион дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, закрыло въезд на территорию Джамму и Кашмира и ограничило передвижение в его пределах, а также заблокировало доступ местных жителей к средствам телефонной связи и сети Интернет. В настоящее время местное руководство осуществляет поэтапную отмену всех введенных ограничений.