Нью-Дели, , 13:20 — REGNUM

Оппозиционный Индийский национальный конгресс (ИНК) обвинил правительство во главе с Нарендрой Моди в использовании центрального бюро расследований в качестве «инструмента личной мести». Об этом 22 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В ходе пресс-конференции официальный представитель ИНК Рандип Сурджевала заявил, что правящая Бхаратия джаната парти (БДП) использует свое положение в целях расправы над своими политическими оппонентами. По словам оппозиционного деятеля, ярчайшим тому примером стало дело лидера ИНК Паланиаппана Чидамбарама, который в прошлом возглавлял МВД и минфин Индии. Рандип Сурджевала подчеркнул: «Хотя дело против Паланиаппана Чидамбарама было заведено более 10 лет назад, центральное бюро расследований Индии дало ему ход лишь в 2019 году после серии антиправительственных заявлений оппозиционера».

Напомним, что Паланиаппан Чидамбарам был арестован 22 августа. Ему предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег. Ранее Индийский национальный конгресс полностью поддержал своего лидера, объявив происходящее «актом политической расправы».