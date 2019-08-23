Москва, 23 августа 2019, 12:39 — REGNUM
Украинский новостной интернет-портал ограничил доступ к изображению с текстом государственного гимна России в оскорбительной интерпретации, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
По требованию Роскомнадзора администрация nv.ua удалила материалы, в неприличной форме оскорбляющие государственный гимн Российской Федерации.
Таким образом, исполнено требование Генпрокуратуры РФ, поступившее в Роскомнадзор ранее.
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