Копенгаген, , 12:49 — REGNUM

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не собирается вступать в «словесную войну» с кем бы то ни было, тем более с президентом США. Об этом глава датского правительства рассказала после выступления Дональда Трампа на пресс-конференции, в ходе которой президент раскритиковал реакцию датского руководства на его идею приобрести остров Гренландия, назвав ответ Метты Фредериксен «неприемлемым» и «неприятным».

Премьер-министр Дании, в свою очередь, не стала отказываться от своих слов об «абсурдности» даже поднимать тему продажи острова и заявила, что реакция датской стороны была более чем приемлемой. Она также обратила внимание на то, что даже союзники могут иметь разногласия — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Премьер-министр выразила надежду на скорейшее завершение этого эпизода с тем, чтобы Дания и США могли потратить свою энергию на более важные вопросы, в том числе на укрепление датско-американского сотрудничества на мировой арене. Метте Фредериксен подчеркнула, что «дверь остается открытой» в том случае, если президент США все же решит посетить Данию.