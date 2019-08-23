Курган, , 12:47 — REGNUM

Правительство Курганской области по собственному желанию покинул начальник управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области Сергей Кетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Руководивший ранее отделом защиты населения Станислав Носков будет временно исполнять обязанности начальника управления.

Также 23 августа 2019 года стало известно об отставке директора департамента экономического развития Курганской области Светланы Афанасьевой, которая покинула пост по собственному желанию. Её обязанности будет исполнять бывший заместитель Иван Смирных.

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