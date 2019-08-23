Белград, , 12:43 — REGNUM

Министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляич заявил, что спустя 9 месяцев (с 21 ноября 2018 по 21 августа 2019) после наложения Приштиной стопроцентной пошлины на товары из Сербии, сербский экспорт в Косово сократился на 298 миллионов евро по сравнению с предшествующим периодом. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

По словам Ляича, действия Приштины в данном случае наносят прямой и косвенный ущерб сербским предпринимателям, поскольку с уходом с косовского рынка товаров из Сербии, сербские предприниматели не только теряют прибыль, а также освобождают торговую площадку для своих конкурентов из соседних республик.

Министр торговли предположил, что пошлины будут отменены только после смены правительства в Приштине, поскольку в отсутствии экономических успехов Косово ее введение будет преподнесено как «достижение» для привлечения большего количества голосов.

При этом, Ляич указал, что даже после отмены пошлины на сербские товары потребуется много времени, чтобы нормализовать торговые отношения.