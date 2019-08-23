Сараево, , 13:03 — REGNUM

Сербский представитель и член президиума БиГ (Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, комментируя проблему формирования правительства в Боснии и Герцеговине заявил, что причиной тому является вмешательство иностранных государств в формирование республики. Об этом сообщает боснийское информационное агентство Радио и телевидение Республики Сербской.

По словам члена президиума, дейтонская конституция Боснии и Герцеговины (разработанная при посредничестве США) не может решить несогласованность государственного управления и несопоставимость национальных интересов титульных народов республики (бошняков, сербов и хорватов).

Он указал, что представители от Федерации Боснии и Герцеговины, холодно встретили инициативу Республики Сербской создать всеобщий Совет министров и поставили условие, при котором БиГ должна взять курс на вступление в НАТО (Североатлантический альянс), чтобы утвердить предложенную реформу. Однако, данное условие неприемлемо для Республики Сербской, которая выступает за военный нейтралитет.

Милорад Додик подчеркивает, что из-за возникших проблем складывается нездоровая ситуация и Босния и Герцеговина показывает свою неспособность функционировать как государство.

«У них (Федерации Боснии и Герцеговины) своя политика, а у нас (Республики Сербской) своя, и это показывает всем, что БиГ не может полноценно функционировать», — сказал Додик.