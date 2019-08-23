Киев, , 12:38 — REGNUM

Увольнение Андрея Коболева и Юрия Витренко с руководящих постов в «Нафтогазе» позволит команде президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с РФ о поставках газа. Об этом глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук написал на своей странице в Facebook.

Главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и исполнительного директора компании Юрия Витренко Медведчук назвал «серьёзной проблемой» для команды Зеленского. Это представители прежней власти, которые не дают договориться о поставках газа, вставляя палки в колёса.

«Чем быстрее от них избавятся, тем больше шансов договориться на новых условиях», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук указал на то, что запуск с 1 июля рынка электроэнергии так и не обеспечил безопасную поставку электричества украинским потребителям.

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